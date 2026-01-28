ATE anunció un paro el día que se trate la reforma laboral

La Asociación de Trabajadores del Estado (ATE) resolvió convocar a un paro nacional con movilización el mismo día en que el Senado trate la reforma laboral impulsada por el oficialismo. La medida, respaldada por sindicatos de empresas públicas, podría adelantarse en provincias cuyos gobernadores apoyen el proyecto.

En paralelo, ATE busca sumar al ala más combativa de la CGT en una reunión con la UOM. Rodolfo Aguiar advirtió que la huelga no debe ser aislada y reclamó un plan de lucha previo para presionar a los mandatarios provinciales.