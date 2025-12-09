ATE moviliza al Congreso en rechazo a la reforma laboral de Milei

La Asociación de Trabajadores del Estado (ATE) lleva adelante este martes 9 un paro nacional y movilización al Congreso para frenar la reforma laboral que impulsa el gobierno de Javier Milei. La medida busca visibilizar el rechazo a un proyecto que, según los dirigentes, pretende desmantelar la organización sindical y poner en riesgo convenios colectivos y derechos básicos de los trabajadores.

Daniel Catalano, secretario general de ATE-Capital, advirtió que la iniciativa oficial apunta a eliminar indemnizaciones y precarizar la estabilidad laboral, incluso forzando renuncias para recontratar en condiciones más débiles. El dirigente subrayó que el Gobierno no sólo avanza con la reforma laboral, sino también con polémicos cambios en el Código Penal y el sistema tributario, en el marco de las sesiones extraordinarias convocadas para diciembre.

El sindicalismo de las CTA y la CGT evalúa medidas conjuntas, aunque ATE ratificó que la protesta se desarrolla de manera independiente. Catalano también cuestionó las sanciones a médicos que participan de huelgas, recordando que nunca se interrumpen guardias ni cirugías urgentes. Para el gremio, el discurso oficial busca instalar miedo y disciplinamiento, mientras se desmantelan conquistas históricas. La movilización al Congreso se convierte en un gesto de resistencia frente a un proyecto que amenaza con redefinir las reglas laborales en clave regresiva y autoritaria.