Avanza el acuerdo comercial con EE. UU.

El embajador de la Argentina en Estados Unidos, Alec Oxenford, contó que el acuerdo comercial entre ambas naciones está cerrado y que solo resta “ponerle el moño”. Además, reveló que se está buscando “el momento adecuado” para comunicarlo.

Al respecto, el flamante canciller, Pablo Quirno, volverá este miércoles a Estados Unidos para avanzar en el acuerdo comercial (que es aparte al salvataje económico).