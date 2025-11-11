Avanza el acuerdo comercial con EE. UU.
El Gobierno evalúa cuándo comunicar el acuerdo comercial alcanzado con EE.UU.
El embajador de la Argentina en Estados Unidos, Alec Oxenford, contó que el acuerdo comercial entre ambas naciones está cerrado y que solo resta “ponerle el moño”. Además, reveló que se está buscando “el momento adecuado” para comunicarlo.
Al respecto, el flamante canciller, Pablo Quirno, volverá este miércoles a Estados Unidos para avanzar en el acuerdo comercial (que es aparte al salvataje económico).