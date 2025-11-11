Biocombustibles vuelven a subir y presionan el precio en surtidores

La Secretaría de Energía dispuso un nuevo incremento en los valores de los biocombustibles que se utilizan para el corte obligatorio de la nafta y el gasoil. La medida busca corregir desfasajes en los costos de producción y evitar lo que el Gobierno denomina “distorsiones” en los precios finales de los combustibles fósiles.

El ajuste fijó el litro de bioetanol elaborado a partir de caña de azúcar en $918,025 y el producido con maíz en $841,394. En paralelo, el biodiésel quedó establecido en $1.688.961 por tonelada. Estos insumos representan alrededor del 5% de la composición de los combustibles que se comercializan en estaciones de servicio, por lo que cualquier variación en sus valores repercute directamente en el bolsillo de los consumidores.

El aumento llega en un contexto de presión sobre los precios en surtidor, tras la reciente actualización de impuestos aplicada a comienzos de noviembre. El sector advierte que la combinación de mayores tributos y subas en los biocombustibles podría acelerar nuevos ajustes en la nafta y el gasoil en las próximas semanas.

Asimismo, la decisión tiene lugar en un escenario de retracción en la demanda. Según datos oficiales, las ventas de combustibles al público cayeron 3,1% en septiembre respecto de agosto, lo que marcó el segundo retroceso consecutivo tras la baja de 2,9% registrada en el mes anterior. El comportamiento refleja el impacto de los precios elevados sobre el consumo y anticipa un panorama complejo para el cierre del año.