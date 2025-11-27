Avanza el Presupuesto y la Ley Impositiva de Kicillof

Después de una jornada de intensas negociaciones políticas, a las 20 horas de este miércoles se destrabó la sesión de la Cámara de Diputados bonaerense con vistas del paquete fiscal que envío Axel Kicillof a la Legislatura bonaerense.

Hasta el cierre de esta edición, lo comunicado tanto desde el oficialismo como de la oposición es que habría acuerdo para aprobar el Presupuesto 2026 y la ley Fiscal Impositiva. Luego de ello, restaría la media sanción en el Senado.

No obstante, el pedido de endeudamiento por hasta 3.685 millones de dólares deberá esperar hasta el viernes. Para ello, la Cámara baja abrirá un cuarto intermedio. En caso de volver a estancarse las negociaciones, el oficialismo ya firmó el pedido de sesiones extraordinarias.

Rosca a full

La reunión de labor parlamentaria de Diputados recién comenzó pasadas las 19 horas. Se trata del encuentro previo de las autoridades de la Cámara baja para definir el transcurso de la sesión y si se tratarán y aprobarán los proyectos en agenda.

Para llegar a este punto, primero tuvieron que avanzar las negociaciones entre el oficialismo con la oposición. Las trabas estaban en el pedido de endeudamiento. De este monto, el 8% irá como fondo para los municipios; pero en las últimas horas se intentó aumentar el porcentual y todo se empantanó.

Según trascendieron desde fuentes legislativas, el peronismo en su conjunto estaba para votar las tres leyes, pero no se pudo avanzar. En disputa estaban cargos en el directorio del Banco Provincia. De los 8 cargos actuales se ampliaría a 12 y allí habría espacio para todas las fuerzas.

En paralelo, el Senado bonaerense tenía cita para las 19 horas para sesionar, pero el nuevo horario en Diputados (estaba previsto a las 14 horas la sesión) atrasó la actividad en ese recinto. Inicialmente, existía la posibilidad de que, si la Cámara baja le daba media sanción a los proyectos de Presupuesto 2026 y la ley Fiscal e Impositiva, la institución que preside Verónica Magario podría haberle puesto el broche definitivo esa misma noche. Sin embargo, el retraso de las sesiones por el estancamiento de las negociaciones dilapidó esta posibilidad.