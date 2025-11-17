Avanza en la privatización del Belgrano Cargas y Logística

En diciembre el Gobierno nacional publicará en el Boletín Oficial los pliegos de la privatización de Belgrano Cargas y Logística S.A., compañía que administra más de 7.600 kilómetros de vías en 17 provincias. El Decreto 67/2025 establece un esquema de desintegración vertical, locomotoras y vagones se subastarán en remate público, las vías e inmuebles se concesionarán mediante licitaciones nacionales e internacionales y los talleres quedarán bajo concesión. Los fondos de la venta del material rodante se destinarán a un fideicomiso para obras ferroviarias.

El proceso, que se extenderá hasta el primer trimestre de 2026, ya despertó interés de tres grandes actores: un pool de cerealeras encabezado por AGD junto a ACA, Bunge, Cargill, COFCO y Louis Dreyfus; la minera británica Río Tinto; y el Grupo México Transportes (GMXT), que promete invertir 3.000 millones de dólares y se presenta como el único con experiencia ferroviaria comprobada.

Una vez adjudicados los contratos, la empresa estatal será liquidada, en un paso que abre interrogantes sobre el impacto de la privatización en la infraestructura ferroviaria argentina.