Carbap exige respuestas por el colapso de los caminos rurales bonaerenses

La Confederación de Asociaciones Rurales de Buenos Aires y La Pampa (CARBAP) volvió a encender las alarmas por el estado crítico de los caminos rurales en gran parte del interior bonaerense. Tras el último temporal, la entidad reclamó medidas urgentes y denunció que la red vial rural se encuentra prácticamente colapsada.

Las sociedades rurales locales describen un escenario extremo, en algunos distritos ya no es posible transitar ni siquiera con tractores. La situación impacta de manera directa en la ganadería y la salud, dejando a decenas de familias aisladas.

CARBAP advierte que tras las últimas lluvias hay cerca de cinco millones de hectáreas afectadas, de las cuales 900 mil permanecen totalmente inundadas. El avance del agua redujo la superficie disponible para la ganadería y frenó la siembra de soja y maíz en el centro y oeste provincial. Ante este panorama, la entidad reclama un plan integral de mantenimiento y obras que revierta lo que considera un abandono insostenible de la red vial rural.

Por su parte, el ministro de Desarrollo Agrario bonaerense, Javier Rodríguez, se refirió a la situación crítica que atraviesa el campo bonaerense y confirmó que en la provincia “ya hay un millón de hectáreas anegadas”. “Cada quince días planificamos los trabajos con los municipios y con los productores, pero el gran ausente es el Gobierno nacional”, afirmó el ministro.