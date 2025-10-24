Avanza la causa contra Espert

La investigación por presunto lavado de dinero contra José Luis Espert cobró un nuevo impulso con allanamientos en Pergamino, ciudad natal del excandidato libertario. El diputado nacional está acusado de recibir 200 mil dólares del empresario condenado por narcotráfico, Federido “Fred” Machado.

La Fiscalía Federal de San Isidro, a cargo de Fernando Domínguez, ordenó operativos en un estudio contable vinculado al economista, donde se cree que tendría su domicilio fiscal.

Estos operativos son una continuación del allanamiento en la casa de Espert en San Isidro, realizado el pasado 9 de octubre.