Avanza la ola de despidos en el sector privado bonaerense

La empresa Lustramax, dedicada a la producción y distribución de artículos de limpieza y descartables, despidió a 29 trabajadores de su planta en Tortuguitas, lo que derivó en una protesta con corte en la autopista Panamericana. Los empleados denunciaron deudas salariales y atrasos en aportes a la obra social, situación que profundizó el malestar y motivó la movilización. Según los delegados sindicales, los despidos alcanzaron tanto a personal efectivo como a quienes estaban en período de prueba.

Ante este escenario, el delegado sindical Leandro Gómez, explicó que la protesta busca abrir una instancia de diálogo, y lograr la intervención de organismos competentes en el conflicto. Los empleados sostienen que la empresa, pese a tener balances positivos, aprovecha la reforma laboral impulsada por el gobierno de Javier Milei para recortar derechos básicos, y reclaman tanto el pago del bono de fin de año como la regularización de aportes.

El conflicto se enmarca en un proceso preventivo de crisis presentado ante el Ministerio de Capital Humano, donde la compañía justificó la necesidad de despedir empleados, pese a haber declarado un patrimonio neto superior a los 11 mil millones de pesos en 2024.