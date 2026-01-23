Avanzan los despidos en Lustramax pese a la conciliación

El conflicto en la planta de Lustramax, ubicada en Tortuguitas, volvió a escalar tras la decisión de la empresa de concretar nuevos despidos, pese a encontrarse vigente una conciliación obligatoria dictada por el Ministerio de Trabajo bonaerense. Los trabajadores señalaron que se trata de un ataque directo y anticiparon que discutirán la profundización de las medidas de lucha.

Las desvinculaciones fueron denunciadas como una violación de la resolución oficial, que ordenaba retrotraer la situación y garantizar la continuidad laboral mientras continuaban las negociaciones. La avanzada patronal se suma a un escenario ya tenso, marcado por despidos previos, intentos de impedir el ingreso de empleados y un clima de conflicto gremial permanente.

Desde el inicio de la disputa, los trabajadores advirtieron que la empresa utiliza el Proceso Preventivo de Crisis para justificar recortes, pese a que la actividad productiva se mantiene y no existirían señales reales de crisis. En ese marco, sostienen que Lustramax funciona como un “laboratorio de prueba” para avanzar sobre derechos laborales y disciplinar la organización sindical.