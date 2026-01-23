Renunció Paul Starc y asume Ernesto Gaspari en la UIF

El Gobierno sumó una nueva baja en su estructura. El titular de la Unidad de Información Financiera, Paul Starc, presentó su renuncia y el Ministerio de Justicia confirmó que la decisión se debió a “razones personales”.

En su lugar fue designado Ernesto Gaspari, licenciado que se desempeñó en Cancillería como secretario de Coordinación y Planificación Exterior. Su llegada busca garantizar continuidad en un área clave para la transparencia financiera, aunque su nombramiento refleja la influencia de Santiago Caputo en cargos sensibles.

La salida de Starc se suma a otras modificaciones recientes en el gabinete y expone la dinámica de cambios que atraviesa la administración. Gaspari mantiene vínculos con Cristian Auguadra, jefe de la SIDE, lo que refuerza la idea de que Caputo concentra poder en organismos estratégicos. Con Gaspari al frente, la UIF deberá sostener la agenda de control en un contexto de presión económica, mientras crecen las dudas sobre la autonomía de las instituciones.