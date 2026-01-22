El Gobierno fija nuevas condiciones para liberar el dólar

En medio de las tensiones cambiarias y de un debate abierto sobre el rumbo económico, el Gobierno volvió a poner el foco en el esquema del dólar y en las condiciones necesarias para avanzar hacia una liberalización plena.

En ese marco, el presidente Javier Milei remarcó que el tipo de cambio dentro de las bandas es libre y sostuvo que el esquema vigente tiene como objetivo limitar la volatilidad. Según su visión, las bandas funcionan como una señal de que la moneda no puede moverse sin control y sirven para que la sociedad pierda el temor a la flotación, aun cuando ese proceso se da bajo una fuerte intervención del Estado.

Milei afirmó que la liberación total de la divisa llegará una vez que se haya “limpiado” el so­brante monetario. Planteó que, cuando la inflación local converja con la internacional, la divisa estará en condiciones de flotar sin restricciones. Bajo ese supuesto, explicó que si la volatilidad cambiaria intenta trasladarse a los precios, los consumidores no convalidarán aumentos y las empresas se verán obligadas a retroceder, una dinámica que, según el Presidente, impondrá disciplina al mercado.

Con este enfoque, Milei intenta consolidar la idea de que la liberalización cambiaria y comercial no representa un retroceso, sino una etapa de reorganización económica. Sin embargo, el planteo vuelve a apoyarse en escenarios de ajuste automático del mercado, mientras persisten las dudas sobre el alcance y el ritmo de esa dinámica.