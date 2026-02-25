Avanzan soluciones digitales para consumidores y comercios

Javier Milei mantuvo una reunión en Casa Rosada con la gerente general de Visa para Argentina, Gabriela Renaudo, para trabajar en el fortalecimiento de la infraestructura de los pagos digitales en el país. También participaron del encuentro el director de Relaciones Gubernamentales para la región, Mauro Williams, y el director de Finanzas regional, Jorge Acosta, así como también el presidente del Banco Central, Santiago Bausili.

La reunión se dio tras el anuncio de la empresa, días atrás, sobre la firma de un acuerdo definitivo para adquirir Prisma Medios de Pago y Newpay en la Argentina, actualmente pertenecientes al fondo Advent International. La operación, sujeta a condiciones de cierre, busca fortalecer la infraestructura de pagos digitales en el país e incorporar tecnologías avanzadas como tokenización y autenticación biométrica.

El encuentro se realizó en el contexto del avance de la digitalización en el sistema financiero argentino y el interés de actores globales por ampliar su presencia en el mercado local.

La compra de Prisma

Visa firmó un acuerdo definitivo para adquirir Prisma Medios de Pago y Newpay, dos empresas clave en el ecosistema de pagos digitales de Argentina.

Según el comunicado oficial, esta adquisición estratégica refuerza el objetivo de la compañía de ofrecer tecnologías avanzadas y de acelerar la adopción de soluciones innovadoras en el país. La operación, que aún depende del cumplimiento de ciertas condiciones de cierre, no reveló el monto involucrado y prevé concretarse durante el primer trimestre del año.

Prisma Medios de Pago brinda servicios de procesamiento para tarjetas de crédito, débito y prepago, mientras que Newpay provee infraestructura para la red de cajeros automáticos Banelco y la plataforma de pago de facturas PagoMisCuentas. La integración de ambas plataformas con la red global de Visa apunta a impulsar la implementación de tecnologías como tokenización, autenticación biométrica, gestión de riesgos y herramientas de inteligencia artificial. La compañía destacó la posibilidad de potenciar la digitalización en el mercado argentino, lo que amplía el acceso a pagos modernos para consumidores y comercios.