Bahía Blanca: denuncian que Milei incumplió el 80% de lo prometido tras la inundación

Este martes el ministro de Infraestructura bonaerense, Gabriel Katopodis, cuestionó con dureza al Presidente Javier Milei por el incumplimiento de los compromisos asumidos con Bahía Blanca tras la inundación de marzo. “El Gobierno nacional les mintió a los bahienses: se fueron a sacar una foto en el momento de la tragedia, comprometieron recursos y después no los transfirieron”, denunció.

El funcionario recordó que la Nación había prometido $200.000 millones en ayuda directa a los damnificados y otro fondo equivalente para obras de infraestructura, aprobado por el Congreso. Sin embargo, aseguró que el Ejecutivo “incumplió el 80% de esos compromisos” e incluso vetó la ley votada por amplia mayoría. “Es ridículo y de mala fe lo que hicieron: vinieron, prometieron y luego abandonaron a la ciudad”, añadió.

El temporal, ocurrido entre el 6 y el 7 de marzo, fue calificado como un fenómeno extremo: en 12 horas cayeron casi 300 milímetros de lluvia, murieron 16 personas, más de 1.400 vecinos fueron evacuados y barrios enteros quedaron bajo el agua. Puentes colapsados, viviendas destruidas y servicios básicos interrumpidos marcaron la magnitud del desastre.

Katopodis destacó que la reconstrucción demandará más de $400.000 millones, según estimó el intendente Federico Susbielles, y advirtió que Bahía Blanca “necesita muchísima más plata de la que se anunció”. A la vez, enmarcó el incumplimiento en un escenario más amplio: “La decisión de Milei de frenar la asistencia se suma al abandono de la obra pública en toda la Provincia, con más de mil proyectos paralizados”.