Balance bonaerense y advertencia por no tener Presupuesto y Ley Impositiva

En las últimas horas, el gobierno de Axel Kicillof difundió el informe de ejecución presupuestaria del primer trimestre, en el que exhibió superávit económico, primario y financiero por $371.543 millones, $324.855 millones y $6.140 millones respectivamente. No obstante, el documento advirtió sobre las consecuencias de que la Legislatura no aprobara el Presupuesto ni la Ley Impositiva 2025, situación que obligó a prorrogar la norma del año pasado y afectó la recaudación de impuestos patrimoniales como el Inmobiliario y el Automotor.

Según el Ministerio de Economía, a cargo de Pablo López, los ingresos totales ascendieron a $7,4 billones con un crecimiento real del 2,1% interanual. Los recursos tributarios fueron de $5,6 billones, con un aumento del 46,8% en Ingresos Brutos y del 154,6% en Sellos. En paralelo, los tributos coparticipados de origen nacional subieron 92,2% interanual, aunque todavía permanecen por debajo de los niveles de 2021.

En materia de gastos, se ejecutaron $7,4 billones, un 75,4% más que en 2024. Las erogaciones de capital treparon en términos reales 84,5%, lo que, según el informe, contrasta con la paralización de proyectos nacionales y ratifica la decisión de la Provincia de sostener obras de infraestructura, como alcaidías, unidades penitenciarias y proyectos educativos.

El balance también incluyó el impacto presupuestario por la inundación de Bahía Blanca en marzo, que implicó compras de emergencia en medicamentos, alimentos y combustibles para asistencia inmediata.