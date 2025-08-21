Balance bonaerense y advertencia por no tener Presupuesto y Ley Impositiva
A pesar de la falta de un Presupuesto 2025, el gobierno de Axel Kicillof reportó superávit en el primer trimestre.
En las últimas horas, el gobierno de Axel Kicillof difundió el informe de ejecución presupuestaria del primer trimestre, en el que exhibió superávit económico, primario y financiero por $371.543 millones, $324.855 millones y $6.140 millones respectivamente. No obstante, el documento advirtió sobre las consecuencias de que la Legislatura no aprobara el Presupuesto ni la Ley Impositiva 2025, situación que obligó a prorrogar la norma del año pasado y afectó la recaudación de impuestos patrimoniales como el Inmobiliario y el Automotor.
Según el Ministerio de Economía, a cargo de Pablo López, los ingresos totales ascendieron a $7,4 billones con un crecimiento real del 2,1% interanual. Los recursos tributarios fueron de $5,6 billones, con un aumento del 46,8% en Ingresos Brutos y del 154,6% en Sellos. En paralelo, los tributos coparticipados de origen nacional subieron 92,2% interanual, aunque todavía permanecen por debajo de los niveles de 2021.
En materia de gastos, se ejecutaron $7,4 billones, un 75,4% más que en 2024. Las erogaciones de capital treparon en términos reales 84,5%, lo que, según el informe, contrasta con la paralización de proyectos nacionales y ratifica la decisión de la Provincia de sostener obras de infraestructura, como alcaidías, unidades penitenciarias y proyectos educativos.
El balance también incluyó el impacto presupuestario por la inundación de Bahía Blanca en marzo, que implicó compras de emergencia en medicamentos, alimentos y combustibles para asistencia inmediata.