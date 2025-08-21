El ajuste de Milei arrasa con el empleo público

El ajuste del gobierno de Javier Milei ya golpea de lleno al empleo público: desde noviembre de 2023 se perdieron más de 184.000 puestos de trabajo en la administración estatal, según un informe del Instituto Interdisciplinario de Economía Política (IIEP) de la UBA–Conicet. Sólo en mayo de 2025, último dato disponible, la reducción fue de 4.800 empleos, acompañada por una caída del 0,3% en los salarios.

El documento publicado advierte que, en total, el mercado laboral perdió 20.000 empleos en mayo, lo que representa una contracción del 0,2% respecto de un año atrás.

La investigación también revela un fuerte deterioro del Salario Mínimo, Vital y Móvil (SMVM), que entre noviembre de 2023 y julio de 2025 acumuló una pérdida real del 32%. El retroceso llevó su poder adquisitivo a niveles incluso inferiores a septiembre de 2001, con una erosión del 62% respecto del máximo alcanzado en 2011.

El informe advierte que las políticas actuales configuran un recorte histórico, con impacto directo sobre el empleo formal y el ingreso de los trabajadores del sector público. Lejos de un plan de eficiencia, el ajuste expone un vaciamiento que deja al Estado cada vez más debilitado frente a las necesidades sociales.