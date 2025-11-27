Bancos informan pérdidas millonarias

Los balances del tercer trimestre presentados hasta el momento por bancos y agentes de liquidación y compensación (ALyC) evidencian los primeros números en rojo en la era Milei. Tal es el caso de los bancos Galicia, Supervielle y BBVA como el del broker Balanz.

Las justificaciones del mal desempeño coincide en un escenario de atraso cambiario previo a las elecciones, el menor dinamismo del crédito por el endeudamiento de los hogares y la caída de los de los ingresos. También se le suman altas tasas de interés y encajes en niveles insólitos (más de 53% de los depósitos inmovilizado).