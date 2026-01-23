Barrionuevo criticó a Milei

Luis Barrionuevo, titular del gremio de gastronómicos UTHGRA, rechazo la reforma laboral que el oficialismo quiere sancionar durante febrero. En su explicación, el dirigente sindical, cercano a Milei, cuestionó la situación del país.

“El movimiento obrero hace dos años viene acompañando al Gobierno, venimos firmando paritarias del 1%, y estamos con el poder adquisitivo 15 puntos abajo”, admitió en diálogo con TN.

Acto seguido, reconoció que habló con Milei apenas comenzado su Gobierno: “Me dijo 'en cuatro meses salimos'. Estamos en dos años y no salimos. O sea, seguimos pidiendo plata al exterior”.