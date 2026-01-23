Barrionuevo criticó a Milei
El líder sindical criticó duramente al Gobierno por la falta de reactivación económica.
Luis Barrionuevo, titular del gremio de gastronómicos UTHGRA, rechazo la reforma laboral que el oficialismo quiere sancionar durante febrero. En su explicación, el dirigente sindical, cercano a Milei, cuestionó la situación del país.
“El movimiento obrero hace dos años viene acompañando al Gobierno, venimos firmando paritarias del 1%, y estamos con el poder adquisitivo 15 puntos abajo”, admitió en diálogo con TN.
Acto seguido, reconoció que habló con Milei apenas comenzado su Gobierno: “Me dijo 'en cuatro meses salimos'. Estamos en dos años y no salimos. O sea, seguimos pidiendo plata al exterior”.