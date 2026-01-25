La Plata

domingo 25 DE enero 2026

T: 23º

H: 55%

Temperatura

23º

Humedad

55%

Barrionuevo: “La economía está estancada y los salarios son paupérrimos”

Luis Barrionuevo criticó a Milei y ratificó rechazo absoluto a la reforma laboral.

Luis Barrionuevo lanzó duras críticas a la gestión de Javier Milei y advirtió sobre la parálisis de la actividad productiva. En esa línea, señaló que el Gobierno debe dejar de endeudarse y enfocarse en reactivar la economía.

Para el dirigente, la convocatoria del Movimiento Nacional Sindical Peronista fue un éxito y servirá de base para que la CGT defina próximos pasos, sin descartar medidas de fuerza. Barrionuevo insistió en que no se pueden modificar leyes laborales en plena recesión y remarcó que sin consumo no hay salida posible. Por último, destacó que el movimiento sindical avanzará con respaldo juvenil y eclesiástico, reforzando la presión política.

BarrionuevoreformaGobierno

Noticias Relacionadas