Barrionuevo: “La economía está estancada y los salarios son paupérrimos”

Luis Barrionuevo lanzó duras críticas a la gestión de Javier Milei y advirtió sobre la parálisis de la actividad productiva. En esa línea, señaló que el Gobierno debe dejar de endeudarse y enfocarse en reactivar la economía.

Para el dirigente, la convocatoria del Movimiento Nacional Sindical Peronista fue un éxito y servirá de base para que la CGT defina próximos pasos, sin descartar medidas de fuerza. Barrionuevo insistió en que no se pueden modificar leyes laborales en plena recesión y remarcó que sin consumo no hay salida posible. Por último, destacó que el movimiento sindical avanzará con respaldo juvenil y eclesiástico, reforzando la presión política.