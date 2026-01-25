Kicillof cerró en Necochea un encuentro scout nacional con foco en la formación y el compromiso social

El gobernador Axel Kicillof encabezó este sábado en Necochea el cierre del VII Rover Moot Nacional, un encuentro que reunió a unos 4.500 jóvenes scouts de todo el país en el campo scout del Parque Miguel Lillo. La actividad puso fin a una semana de trabajo formativo, comunitario y de intercambio entre delegaciones provinciales.

Durante la mañana, el mandatario bonaerense recorrió el predio, visitó distintas estaciones del campamento y dialogó con los participantes y sus acompañantes. Más tarde, participó de las actividades de cierre junto al intendente local, Arturo Rojas, y representantes de la división Bomberos de la Provincia.

En ese marco, Kicillof presenció un simulacro de combate de incendios forestales que incluyó la intervención de un helicóptero con descargas de agua sobre una zona arbolada del parque. La demostración formó parte de una capacitación impulsada por el Ministerio de Seguridad bonaerense, orientada a la prevención y respuesta ante emergencias ambientales. El encuentro fue organizado por la Asociación Scouts de Argentina, que nuclea a más de 75.000 integrantes y cerca de 900 grupos en todo el país.