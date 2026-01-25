Provincia endurece los valores de las multas de tránsito

La provincia de Buenos Aires puso en vigencia una actualización del cuadro de multas de tránsito que eleva de manera significativa el costo de varias infracciones. El ajuste surge de la nueva valuación de la Unidad Fija, el parámetro que se utiliza para calcular las sanciones y que está atado al precio del combustible. Con este cambio, algunas faltas habituales pueden superar los 900 mil pesos.

Desde el Gobierno bonaerense sostienen que el endurecimiento del esquema busca desalentar prácticas peligrosas y reducir la siniestralidad vial. El nuevo cuadro ya rige en todo el territorio provincial y los conductores pueden consultar sus infracciones y montos a través del sistema oficial de tránsito.