Menem ratificó que el Gobierno buscará bajar edad de imputabilidad

El presidente de la Cámara de Diputados, Martín Menem, ratificó que el Gobierno de Javier Milei avanzará este año con la baja de la edad de imputabilidad en el marco de la reforma del Código Penal.

El legislador aseguró que la medida responde a un mandato ciudadano y reafirma la política de tolerancia cero frente al delito. A través de un mensaje en redes sociales, sostuvo que la iniciativa busca transformar el sistema penal juvenil y garantizar que las sanciones se apliquen sin medias tintas.