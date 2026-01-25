Senadores libertarios objetan a Alonso y exigen mayor gestión de Kicillof

Un cruce político se instaló esta semana en la provincia de Buenos Aires cuando senadores del espacio La Libertad Avanza rechazaron públicamente declaraciones del ministro de Seguridad bonaerense, Javier Alonso, y reclamaron al gobernador Axel Kicillof una mayor gestión en materia de seguridad. El intercambio tuvo lugar luego de que Alonso respondiera en redes sociales a una crítica de la senadora Florencia Arietto sobre la situación de patrulleros en Lomas de Zamora.

El bloque libertario, que en la Cámara alta conduce Carlos Curestis, emitió un comunicado señalando su desacuerdo con el tono y el contenido del mensaje del ministro. Los legisladores defendieron la actuación de Arietto, destacando que su rol es ejercer control sobre el Poder Ejecutivo y que ha presentado múltiples iniciativas vinculadas a seguridad en el último período legislativo. También cuestionaron la gestión provincial y enfatizaron que, a su juicio, “el problema no es la desinformación, es la falta de gestión”.