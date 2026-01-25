El abandono de rutas nacionales pone en riesgo la seguridad vial

El deterioro de las rutas nacionales se consolidó como un problema estructural que atraviesa a todo el país y expone a millones de personas a riesgos evitables. Baches profundos, calzadas deformadas, banquinas descalzadas y señalización deficiente, forman parte de un escenario cotidiano que da cuenta del retiro del Estado en una de sus funciones básicas. Según estudios recientes, las muertes por accidentes de tránsito crecieron un 14% interanual y alcanzaron las 4.369 víctimas fatales.

Como bien informó diario Hoy en ediciones anteriores, un informe de la Federación del Personal de Vialidad Nacional, advirtió que entre el 65% y el 70% de la red vial nacional se encuentra en estado regular o malo. El documento sostiene que el deterioro no responde a una fatalidad, sino a la postergación sistemática de obras y a la subejecución del presupuesto destinado a infraestructura.

Para evaluar el estado de las calzadas se utilizó un indicador técnico que combina variables como fisuras, ahuellamientos y desgaste del pavimento. Los resultados ubican a la mayoría de las rutas por debajo de los niveles aceptables, con el agravante de que las mediciones oficiales abarcaron menos de la mitad de la red vial nacional.

El panorama vuelve a poner en evidencia el alcance las políticas de ajuste llevadas adelante por el Gobierno nacional. En un país extenso y dependiente del transporte terrestre, el abandono de las rutas no solo encarece la logística y frena la producción, sino que convierte cada viaje en un riesgo elevado para transportistas y pasajeros.