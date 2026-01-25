Organizaciones laboralistas alertan sobre la reforma laboral

El Foro por la Defensa del Derecho del Trabajo y de la Justicia Social, integrado por más de un centenar de organizaciones laborales de toda Latinoamérica, cuestionó con dureza el proyecto de reforma laboral impulsado por el Gobierno nacional. Según la entidad, la iniciativa carece de modernidad y, de aprobarse, implicaría un retroceso histórico que llevaría la legislación laboral al siglo XIX.

En un comunicado, el Foro sostuvo que el contenido del proyecto es incompatible con la Constitución argentina y con los principios del derecho internacional. Además, anunció un plan de resistencia que incluye reuniones con gobernadores y legisladores, denuncias en instancias nacionales e internacionales y medidas de fuerza.

Ante este escenario, Matías Cremonte, presidente de la Asociación Latinoamericana de Abogados Laboralistas, advirtió que la reforma tendría consecuencias trágicas al precarizar las condiciones de empleo y limitar la acción sindical. Por su parte, Roberto Pompa, exjuez de la Cámara Nacional de Apelaciones del Trabajo, señaló que la eliminación progresiva de la Justicia Nacional del Trabajo busca impedir reclamos y afecta la independencia judicial.