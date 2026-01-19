Bullrich celebró el acuerdo Mercosur-UE

La exministra de Seguridad y actual senadora, Patricia Bullrich, reaccionó con entusiasmo tras la firma del acuerdo entre el Mercosur y la Unión Europea. “La Argentina está recuperando su brillo y potencial”, escribió en su cuenta de X, y agregó: “es algo histórico e increíble de ver, diría que hasta emociona”.

El acuerdo fue celebrado por distintos sectores políticos y económicos, pese a que persisten dudas sobre su implementación concreta y los beneficios reales que traerá en el corto plazo.