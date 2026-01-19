Pichetto volvió a cruzar al Gobierno

Luego de su cruce con Luis Caputo por la importación de 7 mil autos chinos, el diputado nacional Miguel Pichetto volvió a cuestionar al gobierno de Javier Milei. Esta vez, criticó su política laboral.

“Milei ha logrado el sueño húmedo de Martínez de Hoz", declaró en una entrevista con Radio 10, en alusión al ministro de Economía de la dictadura.

Para el legislador, “la mitad” de la reforma laboral “está hecha”, ya que “han destruido el poder adquisitivo del trabajador argentino en niveles que ni la dictadura había logrado”. “Había que destruir el salario del sector público y privado y ponerlo a la altura de Latinoamérica”, recordó.

En tanto, planteó que “el problema del Gobierno es que cree que gobernar es hacer al estilo Sturzenegger, donde plantea reformas del mundo del trabajo y después le mete capítulos fiscales, que son espacios de debate en otro plano, además deberían ingresar por Diputados”.