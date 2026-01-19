Grandes grupos empresarios respaldaron el acuerdo

Las principales cámaras empresariales elogiaron el acuerdo de libre comercio alcanzado por el Mercosur y la Unión Europea. El Grupo de los 6 (G6), que integran la Asociación de Bancos de la Argentina (Adeba), la Bolsa de Comercio de Buenos Aires (BCBA), la Cámara Argentina de Comercio y Servicios, la Cámara Argentina de la Construcción (Camarco), la Sociedad Rural y la Unión Industial Argentina (UIA), dijeron que “en un marco justo y competitivo, será beneficioso para el desarrollo de las naciones involucradas y sus habitantes”.

La Rural expresó que el acuerdo “permitirá fortalecer la presencia de los productos agroindustriales en el mercado europeo, uno de los más grandes y de mayor poder adquisitivo del mundo. Además, favorecerá el trabajo que se viene haciendo desde el gobierno nacional de una mayor inserción internacional. Seguramente que esta apertura comercial beneficiará al Mercosur, a la Argentina y particularmente a nuestro sector”.

A su vez, las Bolsas de Comercio y Cereales consideraron el pacto un paso significativo en el proceso de integración y cooperación entre ambos bloques y en el fortalecimiento de los vínculos comerciales, económicos y productivos entre las dos regiones”.

En este sentido, dijeron que el acuerdo presenta un potencial significativo para la agroindustria argentina, al ampliar las oportunidades de acceso a mercados y mejorar las condiciones de inserción internacional de las cadenas agroalimentarias, especialmente aquellas orientadas a productos con mayor valor agregado y a destinos de alta exigencia.

Asimismo, señalaron que el nuevo escenario abre perspectivas favorables para el desarrollo de inversiones productivas, el fortalecimiento de la capacidad exportadora y la consolidación de los complejos agroindustriales.