Buscan suspender las elecciones de medio término

El senador bonaerense que responde a Provincias Unidas, Marcelo Daletto, ingresó dos proyectos para modificar la Ley Orgánica de las Municipalidades, la Constitución provincial y la Ley de Educación, en busca de suspender las elecciones cada dos años para que los legisladores y concejales sean elegidos junto con el gobernador y los intendentes.

La primera iniciativa propone una Reforma Parcial de la Constitución bonaerense para que los cargos de diputados y senadores sean renovados a través de una elección cada cuatro años, en línea con las votaciones para cargos ejecutivos tales como Gobernador e Intendente.

“Si bien el espíritu de la periodicidad de las elecciones radica en el permanente escrutinio de la sociedad sobre el sistema político, en los últimos años ha bajado la participación del electorado y se percibe un marcado desgano a la hora de ir a votar. La política debe dar otras señales hacia la sociedad y esta es otra oportunidad para hacerlo, eliminando un gasto enorme para la Provincia”, argumentó Daletto.

Por caso, la normativa del legislador opositor establece que todos los diputados y senadores que sean elegidos en el año 2029 cesaran en sus mandatos en el año 2031. En el mismo sentido, el senador del bloque UCR-Cambio Federal también elevó un proyecto para modificar la Ley Orgánica de las Municipalidades y la Ley de Educación, con la que los concejales y los consejeros escolares pasarán a ser renovados cada cuatro años.