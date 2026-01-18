CAME cuestionó la reforma laboral

El presidente de Confederación Argentina de la Mediana Empresa (CAME), Ricardo Diab, exigió que se rediscutan algunos puntos de la reforma laboral.

Entre los aspectos criticados está la discusión paritaria, “que para nosotros es una cuestión que tiene que seguir entre profesionales, entidades y sindicatos”. El proyecto habilita reducir el arreglo salarial a la relación empleado – patrón.

También criticó la baja de la ultraactividad y el artículo 128 de la reforma laboral, que prohíbe la obligatoriedad de los aportes a las cámaras para el mantenimiento de institutos de capacitaciones.