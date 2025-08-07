Camión hidrante y gases contra manifestantes frente al Congreso

La Policía Federal reprimió este miércoles con un camión hidrante y gases lacrimógenos a jubilados, trabajadores del Hospital Garrahan, docentes universitarios, científicos y personas con discapacidad que se manifestaban frente al Congreso Nacional. La represión se produjo mientras la Cámara de Diputados debatía proyectos impulsados por la oposición, entre ellos el de financiamiento universitario.

El operativo se llevó a cabo en cumplimiento del protocolo antipiquetes y alcanzó también a periodistas que cubrían la protesta. Desde temprano, miles de personas se habían movilizado para reclamar contra el ajuste y los vetos del Gobierno, pero la respuesta oficial volvió a ser la represión.