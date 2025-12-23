Capitanich afirmó que la reforma laboral es una maniobra tributaria encubierta

El senador nacional Jorge Capitanich criticó el Proyecto de Modernización Laboral impulsado por Javier Milei. En una entrevista radial, aseguró que no es una reforma laboral sino una modificación tributaria encubierta que traslada recursos de los sectores populares hacia los más ricos. Según el legislador, la iniciativa no generará empleo y agravará la situación social y económica, favoreciendo a los grupos más pudientes mientras perjudica a la clase media y a los trabajadores.

Capitanich detalló que la eliminación de impuestos internos sobre telefonía celular, embarcaciones, aeronaves y bienes suntuarios implica 548 millones de dólares menos de recaudación. También advirtió sobre la falta de impuesto a las ganancias de las grandes sociedades, que representa otros 170 millones de dólares y beneficia a empresas que cotizan en bolsa. La reducción de tributos impactará en las provincias al disminuir la coparticipación, generando desfinanciamiento en áreas clave y un aumento de la morosidad que pone en riesgo la cadena de pagos.

Por último, el legislador cuestionó el Presupuesto 2026 y lo calificó como falso y desvinculado de la realidad, con proyecciones macroeconómicas inexactas que consolidan la idea de un relato oficial desconectado de los datos verificables.