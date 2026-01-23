Caputo anunció visita de su par israelí a la Argentina

El ministro de Economía, Luis Caputo, mantuvo un encuentro con su par de Israel, Nir Barkat, y adelantó que el funcionario visitará la Argentina en los próximos meses. La reunión se produjo en el marco del Foro Económico Mundial y fue destacada por ambos como un paso hacia la consolidación de la relación bilateral.

Caputo señaló que la llegada de Barkat está prevista para marzo y subrayó que existen múltiples oportunidades de cooperación entre los dos países. “Pioneros en desarrollo tecnológico para diversas industrias, hay muchas sinergias para desarrollar entre nuestros países”, expresó en sus redes sociales, donde compartió una fotografía junto al ministro israelí.