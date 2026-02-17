Caputo apuntó contra las cámaras empresariales

El ministro de Economía, Luis Caputo, mostró asombro ante la falta de reacción positiva del empresariado argentino por el avance de la reforma laboral. El funcionario envió un mensaje directo a los principales dirigentes empresariales y les cuestionó el escaso entusiasmo expresado.

“Les bajamos un 85% las cargas patronales para los nuevos empleos y no se habla del tema. Ninguna cámara festeja, nada. ¡No salgo de mi asombro!”, escribió Caputo en su cuenta de la red social X, en alusión a uno de los principales puntos del proyecto oficial.

La reforma laboral incluye un Régimen de Incentivo a la Formalización Laboral (RIFL) y un Fondo de Asistencia Laboral (FAL) que, según un estudio del Instituto Argentino de Análisis Fiscal (Iaraf), reducirían las contribuciones de los empleadores por un nuevo trabajador desde alrededor del 27% actual a 15% durante 48 meses. Esto se traduce en una disminución de la cuña laboral (contribuciones patronales + aportes personales) desde el 44% al 32% del salario bruto en promedio, con cargas sensiblemente menores para trabajadores bajo el nuevo régimen.

Si bien el sector privado mantiene ciertos reparos sobre cómo impactará la reforma en la competitividad y el empleo, algunos representantes señalaron que aún prevalecen inquietudes sobre otros aspectos de la normativa y su aplicación práctica, mientras sectores industriales reclaman medidas adicionales para estimular la producción y el crédito.