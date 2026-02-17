Preocupación por la fuga de menores de un centro de contención en La Plata

El diputado provincial Maximiliano Bondarenko expresó su preocupación por la fuga de menores desde un centro de contención ubicado en La Plata, al considerar que el episodio evidencia falencias en los mecanismos de control y cuidado de adolescentes bajo responsabilidad del Estado. En su planteo, el legislador reclamó un fortalecimiento de los dispositivos de seguridad y una revisión de los protocolos de manejo de estos establecimientos.

Bondarenko enfatizó que las fugas reiteradas no solo reflejan problemas logísticos, sino una falta de políticas integrales que articulen la prevención, la contención y el reinserción social de los jóvenes infractores. Según sostuvo, es necesario avanzar en una estrategia que incluya mejoras en la infraestructura, capacitación del personal y coordinación entre áreas de seguridad y desarrollo social para evitar recurrencias.

El reclamo del diputado se enmarca en un debate más amplio sobre la gestión de menores en conflicto con la ley y la respuesta que el Estado provincial debe ofrecer frente a situaciones de riesgo. Para Bondarenko, las fugas generan una sensación de desprotección en la comunidad y ponen en tensión la eficacia de los sistemas actuales, por lo que llamó a impulsar soluciones con carácter integral y sostenido en el tiempo.