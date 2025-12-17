Caputo reescribe su propio libreto y el mercado toma distancia

Luis Caputo respaldó el nuevo esquema de bandas aun cuando días atrás aseguraba que no habría cambios, una contradicción que vuelve a exponer la fragilidad del rumbo económico. El ministro insiste en que la modificación es menor y que la devaluación seguirá el ritmo de la inflación, aunque admite que en enero el ajuste será más alto por la indexación.

La explicación llega en un contexto donde la inflación mensual sigue lejos del umbral que promete y donde el mercado observa con cautela un régimen que se redefine sobre la marcha. Caputo proyecta un proceso de desinflación sostenido y anticipa un crecimiento que ubica entre cuatro y ocho por ciento para 2026, estimaciones que especialistas consideran difíciles de sostener sin una recuperación real del salario y del consumo.

Asimismo, minimiza eventuales obstáculos para la aprobación del Presupuesto y asegura contar con el apoyo de los gobernadores, pese a que las negociaciones fiscales siguen abiertas. El discurso oficial busca transmitir control, pero las señales del propio ministro revelan un escenario más incierto del que proyecta.