Caputo sale a regalar tasas altas para que no suba el dólar

El Ministerio de Economía saldrá este lunes a buscar los pesos que no entraron en la licitación de la semana pasada (alrededor del 40%), mediante un nuevo llamado de bonos de deuda fuera del programa. En este camino, convalidará las elevadísimas altas de interés, que superaron el 70%.

En total, la cartera de Luis Caputo quiere obtener alrededor de $6 billones de pesos, poniendo un límite a la cantidad de bonos que podían ser comprados de menos de un mes de duración.

Para ello, la gestión libertaria negociará con los bancos bonos Tamar, que se ajustan por la tasa de interés mayorista, los que a su vez van a ser aceptados por el Banco Central para cumplir con las nuevas normas de encaje para depósitos a la vista y a plazo fijo. Pero la entidad que dirige Santiago Bausili les permitirá usar esos Tamar que ofrecerá el Tesoro.

Tal cual lo evalúan desde el mercado de capitales, al aceptar los bonos como encajes, el Banco Central estaría convalidando en retorno de pasivos remunerados, con la salvedad de que en este caso el interés lo va a estar pagando el Tesoro Nacional y no la autoridad bancaria.

Toda esa falta de coordinación le pegó fuerte a las tasas de interés, que el pasado jueves llegaron a 80% en ciertos casos.

Por otro lado, otra alarma saltó en el equipo económico: el stock de préstamos en dólares al sector privado durante el tiempo transcurrido de la gestión Milei tuvo un incremento del 383%, según los datos surgidos del informe monetario diario del Banco Central.

Sin embargo, lo más curioso de este contexto tiene que ver con la relación que se da entre los préstamos en moneda norteamericana y los depósitos en la misma denominación. Si hace un año, el crédito al sector privado en dólares representaba el 31% de los depósitos, en la actualidad esa ecuación equivale al 48%.