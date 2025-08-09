Casi la mitad de los argentinos se endeuda para comprar alimentos

En la era Milei, casi el 50% de los argentinos recurre a la tarjeta de crédito para comprar comida. Así lo revela un informe del CentroRA de la Facultad de Ciencias Económicas (UBA), que muestra un aumento del 39% al 46% en el uso de crédito en supermercados. El informe expone otra cara de la recesión y busca desmentir el relato oficial de recuperación económica, que presenta como logros datos aislados mientras crece la deuda familiar para cubrir necesidades básicas.

Además, el informe subraya que este fenómeno no solo afecta a los sectores más vulnerables, sino que se extiende a las clases medias, que históricamente utilizaban el crédito para bienes durables y hoy lo hacen para alimentos.