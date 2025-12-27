Caso Grillo: confirman procesamiento del gendarme

La Sala II de la Cámara Federal de Apelaciones confirmó el procesamiento del cabo Héctor Guerrero por las lesiones gravísimas sufridas por Pablo Grillo durante la represión del 12 de marzo. También ratificó, por mayoría, el procesamiento del prefecto Sebastián Emmanuel Martínez, acusado de disparar a los ojos de Jonathan Navarro.

El tribunal sostuvo además la acusación por abuso de armas reiterado, al comprobarse otros cinco disparos que pusieron en riesgo a manifestantes. En su voto, el juez Roberto Boico reclamó profundizar la investigación sobre las responsabilidades de las autoridades que condujeron el operativo.