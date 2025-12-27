Milei evalúa DNU y crece la tensión por universidades y discapacidad

El Gobierno nacional evalúa avanzar con un Decreto de Necesidad y Urgencia para eliminar el financiamiento universitario y la emergencia en discapacidad, luego de que la Cámara de Diputados rechazara el artículo del Presupuesto 2026 que derogaba ambas normativas. La posibilidad encendió las alarmas en la oposición, que ya anticipa un nuevo pedido de juicio político contra Javier Milei.

Aunque el Presidente confirmó que no vetará la ley de leyes y que reasignará partidas para cumplir con el déficit cero, evitó pronunciarse sobre la continuidad de las dos normas. La Libertad Avanza había intentado suprimirlas en el proyecto original, pero la maniobra terminó en fracaso cuando la Cámara baja eliminó un capítulo entero del presupuesto.

El revés legislativo generó tensiones dentro y fuera de Casa Rosada. Una de las alternativas que analiza Milei es anular las leyes por decreto, lo que podría desatar un conflicto institucional de gran magnitud. El diputado Esteban Paulón advirtió que “si hay veto, hay juicio político” y adelantó que, de confirmarse el DNU, también impulsarán una moción de censura contra el jefe de Gabinete, Manuel Adorni.