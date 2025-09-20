Caso $LIBRA: el juez Martínez de Giorgi rechazó la causa

El juez federal Marcelo Martínez De Giorgi decidió no asumir la investigación por el fallido lanzamiento de la criptomoneda $LIBRA, que tiene como imputado al presidente Javier Milei. Si bien coincidió en que la causa podría tramitarse junto a otra denuncia contra Karina Milei, secretaria general de la Presidencia, la Cámara Federal había resuelto que ambas pesquisas continuaran de manera separada.

La decisión responde a la derivación hecha por el juez Ariel Lijo, subrogante del Juzgado Federal N° 1 durante la licencia de María Servini, quien declaró la incompetencia de ese juzgado y remitió la causa a Martínez De Giorgi por la conexidad con la otra denuncia. El magistrado sostuvo que, mientras la Cámara no cambie su criterio, no corresponde asumir la competencia.

Actualmente, ambas investigaciones están bajo la fiscalía de Eduardo Taiano. La causa $LIBRA se originó por el lanzamiento y promoción de la criptomoneda por parte de Milei, con un posteo desde su cuenta en X el 14 de febrero pasado, mientras que la denuncia sobre Karina Milei apunta a posibles delitos vinculados a dádivas.