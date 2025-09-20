Un aliado de Milei septuplicó las compras a la Suizo Argentina

El gobierno de Leandro Zdero, gobernador radical de Chaco que en las elecciones fue junto a La Libertad Avanza (LLA), registró un sospechoso aumento en las compras de medicamentos e insumos a la droguería Suizo Argentina. Se trata de la empresa apuntada por Spagnuolo por dar coimas a “Lule” Menem y Karina Milei.

Este incremento coincidió con el acuerdo político que selló el mandatario con el partido político que lidera a nivel nacional hermana de Javier Milei. Según registros de la Tesorería General de dicha Provincia, el gobierno de Zdero multiplicó por más de siete los gastos con el laboratorio este año: entre abril y agosto de 2024 las compras a Suizo Argentina sumaron $64.131.764, mientras que en el mismo período del 2025 la cifra se elevó a $472.145.358.

Las cifras, que aún podrían aumentar con órdenes de compra pendientes, muestran un cambio drástico en los patrones de adquisición de insumos.

Cabe destacar que en Chaco también LLA protagonizó un escándalo meses atrás. Como bien informó Diario Hoy en su momento, la Justicia detectó afiliaciones truchas del partido político.

La investigación en que se hallaron estas irregularidades se inició por denuncias sobre desmanejos en el PAMI y la Anses, y apunta al presidente del partido libertario y titular de la Anses local, Alejandro “Capi” Rodríguez, un dirigente que se relaciona a la familia Menem.