Cerealeras alcanzaron el cupo y vuelven las retenciones

La Agencia de Recaudación y Control Aduanero (ARCA) informó que las exportaciones agropecuarias ya alcanzaron los 7.000 millones de dólares. Este monto es el tope que el Gobierno había fijado para la vigencia de la quita de retenciones. Si no se alcanzaba, la medida iba a perdurar hasta el 31 de octubre.

“Se ha alcanzado la registración del cupo previsto por el decreto 682/2025, por lo que se ha dado de baja la opción de registración de las Declaraciones Juradas de Venta al Exterior que se encuentren amparadas por el beneficio del citado decreto. A partir de ahora, solo podrán registrarse bajo el esquema vigente anterior”, comunicó ARCA.

Las grandes cerealeras se apuraron a liquidar tras el anuncio del secretario del Tesoro de Estados Unidos, Scott Bessent, sobre el salvataje a Javier Milei. En sus declaraciones, el funcionario aseguró que dialogan con el gobierno argentino para “poner fin a las exenciones fiscales para los productores de materias primas que conviertan divisas”.

Estalló el campo contra Milei

El titular de la Sociedad Rural, Nicolás Pino, puso en duda si la quita de retenciones, que solo duró dos días, benefició a productores. “¿Cómo pudo ser que en 48 horas se hayan emitido tantas DDJJ por tanto dinero?”, cuestionó.

En tanto, expertos del sector agropecuario alertaron que la medida solo benefició a grandes cerealeras. “Nación permitió que se anotaran DJVE (exportaciones) a diestra y siniestra, sin ningún límite ni condición. Las exportadoras vieron la posibilidad y se aprovecharon de la necesidad de los cráneos del Palacio de Hacienda”, criticó el especialista Matías Longoni en X.