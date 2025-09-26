Supermercados denuncian fuertes subas de precios

Las principales Cámaras de Supermercados del país difundieron un comunicado titulado “El supermercadismo argentino pide prudencia”. En el documento, manifestaron su preocupación por la coyuntura económica y llamaron a todos los actores a actuar con responsabilidad.

Según el texto, la fuerte volatilidad en los precios mayoristas, el incremento de los costos logísticos y energéticos y la retracción en el consumo generan un escenario de creciente inestabilidad para el sector.

En el escrito, los representantes del supermercadismo subrayaron que atraviesan “un momento delicado que requiere equilibrio y previsibilidad”, y advirtieron que decisiones apresuradas podrían profundizar los problemas de abastecimiento y encarecer aún más la canasta básica. También remarcaron que las cadenas y comercios de menor escala enfrentan dificultades crecientes para sostener la rentabilidad, lo que amenaza con cierres y pérdida de puestos de trabajo.

Las cámaras hicieron un llamado a la prudencia tanto al Gobierno como a proveedores y gremios, para evitar medidas unilaterales que puedan agravar la situación. “El esfuerzo debe ser compartido”, sostuvieron, al tiempo que reclamaron instancias de diálogo que permitan coordinar políticas de precios, impuestos y financiamiento para garantizar la continuidad del servicio.

Finalmente, enfatizaron que el supermercadismo “seguirá cumpliendo con su rol esencial en la vida cotidiana de los argentinos”, pero advirtieron que para ello resulta imprescindible un marco de mayor previsibilidad.