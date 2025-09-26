Milei cerró su gira con Netanyahu

En el marco de su gira por Estados Unidos, Milei mantuvo una reunión bilateral con el primer ministro de Israel, Benjamín Netanyahu, donde le obsequiaron una medalla de una ONG judía. Por la noche regresará a la Argentina.

El encuentro, producto del alineamiento de Milei con Israel, se da en momentos en que este país recibe fuertes cuestionamientos y acusaciones por las muertes en la Franja de Gaza.