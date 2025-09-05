Coimas en Andis: el Gobierno insiste con “teorías conspirativas”

El jefe de Gabinete, Guillermo Francos, respondió a las diputadas Marcela Pagano y Lourdes Arrieta, quienes lo habían señalado como responsable de la filtración de los audios de Karina Milei. “No tengo nada que ver con los servicios de inteligencia”, afirmó. El funcionario volvió a instalar la idea de una “conspiración” y acusó a la oposición de intentar “desestabilizar al Ejecutivo”.

“Eso forma parte de la conspiración, son golpistas. Lo que pretenden es voltear al gobierno de Milei, pero sin elementos”, lanzó Francos.

En paralelo, el funcionario atacó a las legisladoras. A Pagano la calificó como “una comentarista televisiva sin demasiado renombre”, mientras que a Arrieta la definió como una “ignota diputada que fue conocida como la de los patitos en la cabeza” y que “fue electa por los votos del Presidente en Mendoza, donde no la conocía nadie”.

En una entrevista radial, Francos aseguró que se trató de una maniobra mediática “justo en el momento que se trataba la Ley de Discapacidad y previo a las elecciones legislativas”.

Por otra parte, el jefe de Gabinete buscó despejar rumores de internas, asegurando que mantiene relación de años con Javier y Karina Milei y que nunca tuvo problemas con la secretaria general de la Presidencia. Por último, recordó que el Gobierno nacional presentó una denuncia judicial y que “se iniciarán las investigaciones que correspondan”.