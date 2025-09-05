Habilitan a las paradas de diarios a prestar nuevos servicios

El Gobierno nacional oficializó este jueves la desregulación del régimen de venta y distribución de diarios y revistas en la vía pública. A través del Decreto 629/2025, publicado en el Boletín Oficial, se derogó la normativa que regía desde el año 2000 y que limitaba la actividad de los tradicionales kioscos de diarios.

La medida habilita a los puestos a ofrecer nuevos servicios como operadores postales, incluyendo la entrega de correspondencia, paquetería, documentación personal, tarjetas bancarias e incluso productos adquiridos en plataformas de comercio electrónico. Se trata de un cambio profundo que busca modernizar la actividad, fomentar la competencia y diversificar la oferta en beneficio de los trabajadores del sector y de los ciudadanos.

El vocero presidencial, Manuel Adorni, destacó la importancia de esta reforma con un mensaje breve y contundente: “Se desregula la venta de diarios y revistas en la vía pública. Desde ahora, cada puesto podrá reconvertirse, ofrecer nuevos servicios postales y competir en libertad. Fin”.

El nuevo marco normativo reemplaza la regulación específica por la aplicación del Código Civil y Comercial y de las ordenanzas locales correspondientes. De esta manera, los kioscos de diarios quedan habilitados a diversificar su actividad económica con mayor libertad.

Los fundamentos de la medida sostienen que “resulta necesario reconocer el derecho de los otros interesados para acceder a un mercado abierto e incentivar la libre competencia y la igualdad ante la ley”. En la misma línea, el texto señala que la medida busca eliminar trabas que restringen la iniciativa privada y que impiden la interacción espontánea de la oferta y la demanda.

El decreto

“Las paradas de diarios podrán prestar el servicio de casilla de correo para realizar las siguientes actividades: a) Entrega de correspondencia general; b) Entrega de papelería, paquetería, servicio de guarda, depósito y entrega de productos adquiridos por terceros a través del comercio electrónico y c) Entrega de tarjetas de crédito y débito, Documentos de Identidad y Pasaportes”.

Con esta disposición, los kioscos de diarios, tradicionalmente restringidos a la venta de periódicos y revistas, podrán reconvertirse en puntos de distribución más útiles y accesibles para los usuarios. La posibilidad de recibir y entregar paquetes, gestionar documentación oficial o distribuir tarjetas bancarias representa un salto cualitativo que potencia su rol en la comunidad.

Además, esta apertura les brinda a los comerciantes la oportunidad de diversificar actividades en un contexto de cambios en los hábitos de consumo y en la circulación de la prensa escrita. Al mismo tiempo, los ciudadanos contarán con más opciones para acceder a servicios postales y de paquetería sin depender únicamente de oficinas tradicionales.

De esta manera, la decisión del Gobierno no solo corrige una regulación obsoleta, sino que también impulsa la modernización de un sector que estaba limitado y que ahora puede proyectarse con mayor dinamismo. Una medida que abre la puerta a nuevas oportunidades y mejora la competitividad de un servicio esencial en todo el país.