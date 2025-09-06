Coimas en Andis: se conoció un encuentro entre Villarruel y Spagnuolo

En medio del escándalo por coimas que sacude al Gobierno, un nuevo episodio salió a la luz. Se trata de un video que muestra a la vicepresidenta Victoria Villarruel cenando con Diego Spagnuolo, extitular de la Andis y acusado en la causa por supuestos sobornos.

La grabación, del 27 de junio de 2024, revela un diálogo en un restaurante de Pilar, meses antes de que trascendieran audios que pusieron en jaque al organismo y tensaron las relaciones internas del Gobierno. El hallazgo aumenta la incertidumbre en el oficialismo.