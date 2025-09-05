Mayans pidió el juicio político para Patricia Bullrich

José Mayans, jefe del interbloque de Unión por la Patria en el Senado, solicitó iniciar un juicio político contra la ministra de Seguridad, Patricia Bullrich, tras la denuncia de su cartera que pidió allanamientos a periodistas y frenar la difusión de audios relacionados al pedido de coimas en la Agencia Nacional de Discapacidad (Andis).

El senador calificó la situación como un “deterioro constitucional” y reclamó a la Cámara de Diputados que impulse la acusación ante el Senado. La medida apunta a la denuncia presentada por Fernando Soto, funcionario del Ministerio de Seguridad.

Por otro lado, Mayans pidió interpelar a la secretaria general de la Presidencia, Karina Milei, para que explique el rol de su área en la denuncia. “Esto no puede limitarse a palabras, se debe llegar hasta las últimas consecuencias”, sostuvo el legislador, subrayando la necesidad de aclarar las responsabilidades dentro del Gobierno en el ataque a la prensa.