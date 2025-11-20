Coimas en Andis: Spagnuolo negó delitos y rechazó responder preguntas

Diego Spagnuolo se presentó en Comodoro Py en medio de un escándalo por coimas que golpea de lleno al Gobierno de Javier Milei. El exfuncionario decidió refugiarse en el silencio, negar los delitos y evitar responder las preguntas del fiscal Franco Picardi.

La actitud contrasta con lo prometido por su defensa y refuerza la sospecha de que el extitular de la Agencia Nacional de Discapacidad (Andis), busca dilatar una causa que lo compromete cada vez más. Los audios que lo vinculan con un circuito de coimas en la compra de medicamentos para personas con discapacidad derivaron en su salida del organismo y apuntan incluso a la cúpula presidencial, con menciones directas a la Secretaria General de la Presidencia, Karina Milei.

La estrategia de refugiarse en el argumento del “deepfake” no alcanza para despejar las pruebas que lo sitúan en reuniones con Miguel Calvete, otro de los protagonistas del entramado. El silencio de Spagnuolo no solo lo deja expuesto, también desnuda la debilidad de un Gobierno que acumula denuncias por corrupción en áreas sensibles. La investigación avanza y cada gesto evasivo profundiza la crisis política que rodea al oficialismo